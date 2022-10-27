Против основателя «Gulagu.net» Осечкина возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ

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Владимир Осечкин/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, передает РИА Новости.

Согласно данным СК, в марте 2022 года Осечкин на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» опубликовал видео с ложными сведениями о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Россиянин обвиняется в дискредитации органов государственной власти и ВС РФ, рассказала Иванова.

В настоящее время следователи рассматривают вопрос об объявлении Осечкина в розыск. Однако, по данным МВД РФ, в настоящее время гражданин РФ уже находится в розыске, но по другому делу, по какому именно, не указано.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил о первом закрытом деле о фейках о ВС РФ.

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