В правоохранительных органах рассказали о статусе Собчак в деле ее директора Суханова

Правоохранительные органы: у Ксении Собчак нет процессуального статуса в деле Суханова

В правоохранительных органах сообщили подробности по делу коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, передает ТАСС.

По информации источника, в настоящее время в подмосковном доме Собчак ведут обыски, связанные с делом о вымогательстве в отношении Суханова.

Собеседник агентства подчеркнул, что у телеведущей нет никакого процессуального статуса в этом деле.

Накануне стало известно о задержании Кирилла Суханова.

Как заявляла Собчак, Суханов не выходил на связь с утра. Журналистка указала, что такое могло произойти лишь по ошибке. Позднее она заявила, что узнала о задержании Суханова и что это «бред, смех, нонсенс».

В начале октября стало известно, что полиция обратилась к Следственный комитет РФ с призывом возбудить уголовное дело в отношении Собчак в связи с распространением «фейков о государственной власти».

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