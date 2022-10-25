Власти Львовской области сообщили о веерных отключениях электричества в регионе

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Глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в своем Telegram-канале о начале веерных отключений электричества в регионе.

Он уточнил, что, в отличие от плановых, «трудно спрогнозировать» время и длительность периодов отключений.

«Нет отдельного графика со временем и населенным пунктом, где не будет электроэнергии», — указал Козицкий.

По его словам, такие ограничения подачи электроэнергии действуют во всех областях Украины для снижения нагрузки на электросети и попытку сбалансировать работу энергосистем. Козицкий предупредил, что энергетики будут чередовать отключения в разных населенных пунктах.

Ранее 25 октября на центральной части территории Украины, в частности в Киеве, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по энергетическим и военным украинским объектам, первые обстрелы начались спустя два дня после подрыва Крымского моста, в организации которого президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы.

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