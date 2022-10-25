В Саратове при пожаре погибли двое маленьких детей и их мать

В Саратове при пожаре погибли двое детей трех и пяти лет и 31-летняя женщина, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале.

25 октября 2022 года в 2:10 в Саратове на 5-м Увекском проезде в доме начался пожар, в результате которого погибли три человека.

На месте возгорания пожарные нашли три тела: трехлетнего ребенка, пятилетнего ребенка и 31-летней женщины, которые проживали в Саратове. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала их смерть.

СУ СК по Саратовской области уточняет, что во время пожара в доме также находились пожилой мужчина и 12-летний мальчик, которым удалось выбраться. Подросток первым заметил огонь и сообщил об этом взрослым.

По предварительным данным, полученным после осмотра тел погибших, их смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, которые помогут установить причину возгорания. Вероятнее всего, оно началось из-за непотушенной сигареты пожилого мужчины.

Ранее сообщалось, что в селе Сростки, Алтайский край, сгорело придорожное кафе «Калина красная».