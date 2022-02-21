Еще один регион ввел режим ЧС на фоне потока беженцев из Донбасса

Власти Орловской области ввели режим ЧС в целях мобилизации ресурсов перед приемом беженцев из Донбасса, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение об этом было принято в ходе внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области.

«Губернатор области Андрей Клычков подчеркнул, что принятое решение позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей», — указано в сообщении.

Власти отметили, что речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения.

Обострение ситуации в Донбассе началось утром 17 февраля, когда в ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Несколько зданий были разрушены.

18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а на следующий день — о всеобщей мобилизации. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

Ранее режим ЧС ввели в Воронежской области.