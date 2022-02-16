Двух грудничков-близнецов обнаружили в тяжелом состоянии в московской квартире

В столице в квартире в районе Перово нашли двух малолетних детей в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Как выяснилось, братьев-близнецов долгое время не кормили.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей...» — уточнили в пресс-службе ведомства.

Попавшим в медучреждениям мальчикам по 8 месяцев. Во время расследования установлено, что ранее родители уже лишались родительских прав в отношении других детей.

Сейчас дети, обнаруженный в жилье ул. Плеханова в тяжелом состоянии, находятся под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что в Тольятти мать умышленно морила голодом новорожденного. Медики нашли мальчика в антисанитарных условиях, без одежды и совершенно истощенного.