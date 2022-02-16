Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые выяснили, какой транспорт предпочитают геи 09:44
Россияне назвали желательную пенсию 09:40
Терещенко объяснил слабое выступление Шипачева на ОИ 09:38
В ВКС России назвали сроки полного обновления системы предупреждения о ракетном... 09:37
В Крыму закончились плановые учения с техникой Южного военного округа 09:36
Гинцбург не нашел в Москве детей для клинических исследований вакцины... 09:28
Врач-иммунолог Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по коронавирусу 09:16
Овечкин сравнялся с Гретцки по забитым голам на выезде в НХЛ 09:16
Вице-премьер Украины Верещук заявила, что уже идет «первая мировая гибридная... 09:13
Эксперт Иванов рассказал, чем можно заменить неэкологичные кухонные предметы 09:00

Двух грудничков-близнецов обнаружили в тяжелом состоянии в московской квартире

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В столице в квартире в районе Перово нашли двух малолетних детей в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Как выяснилось, братьев-близнецов долгое время не кормили.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей...» — уточнили в пресс-службе ведомства.

Попавшим в медучреждениям мальчикам по 8 месяцев. Во время расследования установлено, что ранее родители уже лишались родительских прав в отношении других детей.

Сейчас дети, обнаруженный в жилье ул. Плеханова в тяжелом состоянии, находятся под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что в Тольятти мать умышленно морила голодом новорожденного. Медики нашли мальчика в антисанитарных условиях, без одежды и совершенно истощенного.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть