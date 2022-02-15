Онколог Наумова назвала самые распространенные виды рака у детей

По статистике, первое место среди онкологических заболеваний у детей занимают лейкоз и лимфомы, рассказала «Газете.Ru» член Национального общества детских гематологов и онкологов, European Society for Medical Oncology (ESMO) детский онколог АО «Медицина», к.м.н. Наумова Александра, в день борьбы с детской онкологией.

На втором месте — опухоли центральной нервной системы: головного и спинного мозга, далее идет нейробластома — опухоли костей и мягких тканей, почек, гепатобластома. Наименее распространены рак щитовидной железы, меланома, рак поджелудочной железы.

«Есть определенные особенности распределения онкологических заболеваний по возрастным группам — например, самой часто встречающейся злокачественной опухолью у детей до года является нейробластома. В дошкольном возрасте распространены лейкозы, в подростковом возрасте – лимфомы и саркомы», — сказала Наумова.