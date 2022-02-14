В Польше на заводе по производству взрывчатых веществ произошел взрыв

Взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ NitroErg в польском Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, в результате было разрушено одно из зданий на территории завода. Отмечается, что взрыв был слышен на много километров вокруг. Так, один из местных жителей рассказал, что в 20 километрах от места происшествия «тряслись окна».

Информации о жертвах пока нет. В настоящее время разыскиваются два человека, которые находились на месте взрыва. Представитель NitroErg в комментарии радиостанции подчеркнул, что опасности для местных жителей нет.

На месте происшествия работают несколько десятков пожарных, также туда были направлены вертолеты польской санитарно-спасательной службы из Кракова, Гливиц и Ополе.

В ноябре прошлого года подобный инцидент произошел на фабрике EDePro по производству ракет для борьбы с градовыми облаками в пригороде Белграда. Произошедший там взрыв унес жизни двоих человек, еще 15 человек пострадали. Всего на заводе находилось порядка 100 сотрудников. Огонь распространился и на автомобили, которые стояли на автостоянке рядом с заводом. Кроме того, взорвалась крыша фабрики.