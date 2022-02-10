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В Минздраве рассказали о порядке выдачи COVID-сертификатов по экспресс-тестам

В России COVID-сертификаты начнут выдавать по результатам экспресс-тестов, сделанного медиками

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

В РФ люди, которые сдали положительный экспресс-тест на коронавирус, получат сертификаты переболевшего, если тестирование было проведено медицинским работником, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Cертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сообщил Кузнецов.

Он также указал, что если гражданин сделал экспресс-тест дома самостоятельно и его результат оказался положительным, то он может обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники. После этого к пациенту могут отправить медработника для подтверждения диагноза и проведения экспресс- или ПЦР-теста.

«Для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», — уточнил помощник главы Минздрава.

Он добавил, что в этом случае ПЦР-тест не является обязательным.

Ранее стало известно, что медицинский сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании дополнят информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, который вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

В документе также сказано, что с этой даты QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела.

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Коронавирус 2019-nCoV
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