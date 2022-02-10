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ФСБ опубликовало видео с задержанием людей, причастных к «минированию» объектов в России

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала кадры задержания подозреваемых в «минировании» ряда российских школ, вузов и других учреждений. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

На опубликованном видео показан момент, как силовые структуры приходят по местам жительства подозреваемых.

Один молодой человек в ролике объяснил, что лишь распространил чужое сообщение о «минировании» образовательного учреждения. Другой задержанный сказал, что распространил ложное сообщение о существующей угрозе в Волгограде.

При этом третий фигурант продемонстрировал, что он при рассылке недостоверной информации использовал несколько почтовых сервисов, мессенджер и средства для анонимности в сети.

В российском ведомстве считают организатором преступного сообщества киевского студента Антона Осипчука. Сообщения о «минировании» отправлялись не только в Россию, но и в другие страны.

Ранее появился снимок молодого человека, организовавшего волну «минирований» в России и ряде стран.

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