Мужчина помог крокодилу, шесть лет жившему с колесом на шее

Мужчина помог корокодилу в Индонезии, шесть лет прожившему с колесом на шее, сообщает LADBible.

По информации СМИ, крокодилу пытались помочь и раньше, но он не подпускал к себе людей. Спасти рептилию также пытался ведущий National Geographic Мэтт Райт, прилетавший к животному в 2020 году.

Несмотря на все усилия, у команды спасателей закончились деньги и время. Кроме того, специалисты отметили, что крокодил стремительно набирает вес и может задохнуться из-за шины на шее.

Неизвестно, чем бы закончилась история с аллигатором, если бы один из местных жителей. Мужчина рассказал, что своими руками поймал животное, хотя просил у соседей помощи в этом деле.

«Все были напуганы», — прокомментировал он.

Сообщается, что мужчина выслеживал рептилию в течение трех недель и в конце концов снял колесо с помощью пилы. После этого крокодил убежал обратно в реку.

Ранее спасатели помогли белке, застрявшей головой в решетке канализации.