РБК: главу «Мемориала»** вызвали в СК из-за «реабилитации нацизма»

Главу правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов)* (признан в РФ НКО-иноагентом) вызвали в Следственный комитет из-за проверки о «реабилитации нацизма», сообщает РБК со ссылкой на источник.

Материалы проверки организации были зарегистрированы в следственном отделе по Тверскому району управления по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве.

Как рассказал источник, проводится проверка сообщений о реабилитации «Мемориалом» нацизма «путем отрицания, умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников».

В декабре Верховный суд постановил ликвидировать «Мемориал». Как сообщала представитель Генпрокуратуры РФ, организация создает «лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне».

*Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда