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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Генпрокуратура проведет проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Проверка будет проведена на фоне появления в СМИ сообщений о значительном росте цен на диагностические услуги в медицинских организациях. Цены на тесты будут изучены как в государственных, так и частных медучреждениях, а также в аптечной сети.

В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем Генеральной прокуратуры.

По данным Общероссийского народного фронта, стоимость теста ПЦР в 13 российских субъектах составляет более 2 тыс. руб., в 11 регионах — более 2,5 тыс. руб., в остальных регионах — не превышает 2 тыс. руб., таким образом, разброс цен может составлять, в зависимости от региона, до 500%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные ОНФ, заявил, что это превышение цен в разы. И отметил, что Оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с COVID-19 обратит внимание на ситуацию.

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