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В Минске возбудили дело на польского судью, отказавшегося экстрадировать основателя NEXTA

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Kacper Pempel/Reuters

Белорусская прокуратура возбудила уголовное уголовное дело о разжигании вражды в отношении польского судьи, который рассматривал вопрос о выдаче Белоруссии основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, говорится в сообщении ведомства.

В генпрокуратуре Белоруссии уточнили, что речь идет о судье Окружного суда Варшавы Дариуше Любовском.

«В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), уголовное дело направлено в Следственный комитет республики.

Ранее Варшавский суд отказал в запросе властей Белоруссии о выдаче Путило. Белоруссия обвиняет его в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, в разжигании национальной вражды и ряде других преступлений. При этом сам публицист с 2021 года имеет статус политического беженца в Польше. Канал и логотип NEXTA признаны в Белоруссии экстремистскими из-за его заметной роли в координации протестов 2020 года.

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