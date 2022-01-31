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В московских аэропортах из-за снегопада отменили или отложили почти 50 рейсов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В аэропортах столицы из-за сильного снегопада отменены или задерживаются без малого 50 рейсов. Данные публикует сервис «Яндекс.Расписание».

Обильные осадки привели к отмене пяти рейсов и задержке 27 вылетов в Шереметьево. Девять рейсов отложены во Внуково, в Домодедово задерживаются 11 вылетов и четыре отменены.

Ранее в пресс-службе Внуково «Газете.Ru» сообщили, что из-за метеоусловий аэропортов пунктов назначения возможны небольшие задержки рейсов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве из-за циклона «Надя» может достичь 50 см к 1 февраля, что близко к рекордным значениям 1956 года. Синоптик отметил, что за двое суток выпадет порядка десяти мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы.

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