Живущую в США спортсменку лишили квартиры в России

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, живущая сейчас в США, сообщила на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко., что ее лишили квартиру в Твери.

Клишина рассказала, что ей дали в 2011 году квартиру однокомнатную в Твери при условии, что она сможет перевести жилплощадь в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет.

«Все те, с кем я общалась, уверяли меня, что квартира останется при любых обстоятельствах. И в прошлом году эту квартиру отобрали, меня выписали. Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки», — сказала Клишина.

Клишина является серебряной медалисткой чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Также атлетка становилась победительницей Универсиады в 2013 году, чемпионатов Европы в помещении в 2011 и 2013 годах. Клишина является обладательницей юниорского рекорда России с результатом 7,05 м.

Ранее Клишина объявила о завершении карьеры.