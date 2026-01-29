В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие угрозы вируса Нипах в России

Роспотребнадзор: в России нет условий для распространения вируса Нипах

Вирус Нипах не представляет угрозы для России из-за отсутствия необходимых экологических и эпидемиологических условий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор информирует, что завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территории Российской Федерации не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что основные переносчики вируса — плодовые летучие мыши рода Pteropus — обитают в тропиках и субтропиках и не встречаются в России.

Летальность вируса Нипах, вспышка которого произошла в Индии, составляет от 40 до 75%, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для защиты от заражения рекомендуется тщательно мыть фрукты и не контактировать с животными без масок и перчаток. Эксперты полагают, что в России подхватить этот вирус невозможно.

