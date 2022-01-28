В Японии полицейский участок закидали камнями из-за сотрудника, ударившего подростка

Несколько сотен молодых японцев закидали полицейский участок камнями, петардами и яйцами в городе Окинава. Об этом сообщает газета Okinawa Times.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 января. Как пишет издание, такую реакцию вызвали сообщения о том, что один из полицейских участка ночью ударил по лицу 17-летнего подростка.

Полиция прибыла на одну из улиц города по жалобе местных жителей. Они жаловались на шум и превышение скорости на мотоциклах.

По информации очевидцев, получивший удар дубинкой по лицу от полицейского подросток не имел никакого отношения к гонщикам. Он возвращался на своем мотоцикле из круглосуточного магазина.

Информация об ударе дубинкой разлетелась в социальных сетях, в итоге возмущенная молодежь собралась перед зданием полицейского участка. Правоохранители пока официального заявления не выпустили.

Здание полицейского участка и припаркованные машины получили видимые повреждения от рук протестующих.