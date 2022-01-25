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В центре Гамалеи назвали срок завершения испытаний комплексной вакцины от COVID-19

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Global Look Press

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова сообщил, что завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против коронавируса планируется в марте. Запись эфира опубликована на странице «ВКонтакте» главы региона.

«Ближайший месяц — два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой — второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность», — сказал он.

По словам специалиста, в настоящий момент уже создан вакцинный штамм «омикрон» и в ближайшее время планируется провести клинические исследования по тестированию иммуногенности и эффективности этого варианта.

Ранее Логунов сообщал, что ученые рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

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Коронавирус 2019-nCoV
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