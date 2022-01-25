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Сотрудницу полиции уволили после того, как коллеги нашли ее аккаунт на OnlyFans

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the.real.bella.lexi.2/Instagram

Сотрудницу полиции в США уволили с работы после того, как коллеги нашли ее секретный аккаунт на платформе OnlyFans, пишет LADBible.

Мелисса Уильямс из Колорадо создала аккаунт на платформе OnlyFans в мае 2020 года, опубликовав там интимные фотографии со своим мужем. После этого женщина продолжила пополнять страницу откровенными кадрами, никому не рассказывая о новом увлечении.

Однако долго держать это в тайне у Мелиссы не получилось — коллеги нашли ее аккаунт и сообщили об этом начальству. Несмотря на то, что Уильямс отработала в полиции 28 лет, она была уволена.

«Жалоба появилась совершенно неожиданно, я была в шоке. Мне сказали, что пять моих коллег нашли мою платную учетную запись. Мои фотографии были широко распространены среди других полицейских», — вспоминает женщина.

Увольнение сильно пошатнуло психическое здоровье Мелиссы. Благодаря юристам Уильямс смогла добиться выплаты выходного пособия в размере $30 тысяч.

«Тяжело быть женщиной в полиции. Люди всегда завидовали мне, потому что я успешна, привлекательна и уверена в себе», — призналась Уильямс.

Сейчас бывшая сотрудница полиции развивает свой аккаунт на OnlyFans, не переживая о последствиях. Женщину поддерживает ее семья.

Ранее стало известно, что жителю Сингапура грозит тюремный срок за публикации на OnlyFans.

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