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В Красноярске бывший полицейский ломился с молотком к соседям

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Красноярске бывший сотрудник правоохранительных органов устроил дебош в собственном подъезде, напугав соседей. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение краевого главка ГУМВД, полиция уже завела дело о хулиганстве против мужчины.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Молокова в воскресенье, 23 января.

В дежурную часть полиции поступил звонок, что в подъезде дома мужчина бьет молотком двери соседей и ругается матом. На место прибыла полиция и успокоила его. Соседи рассказали, что он периодически устраивает дебоши.

В главке рассказали, что в отношении ранее не судимого 35-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». При этом добавили, что в 2020 году мужчина был уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинства сотрудника полиции.

На данный момент мужчина задержан.

Ранее в Подмосковье суд вынес приговор бывшим полицейским, которые занимались продажей водительских прав. Они заявляли, что на заработанные от мошенничества деньги приобрели для начальника BMW X6.

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