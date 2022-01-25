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Обрушение шахты в Магаданской области привело к гибели двух человек

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Два человека погибли в результате обрушения горной породы в шахте бывшего рудника «Светлый» в Магаданской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения», — говорится в сообщении.

Тела погибших были извлечены из-под завалов. Причину их смерти установит судебная медицинская экспертиза.

Следователи предполагают, что они могли заниматься в штольне нелегальной добычей драгоценного металла.

По факту их гибели было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Расследование инцидента продолжается.

В декабре прошлого года обрушение произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области. В результате инцидента пострадали трое человек. Они были госпитализированы. У мужчин были диагностированы переломы рук и ног, у одного из них — закрытая черепно-мозговая травма.

Остальные работники шахты были эвакуированы.

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