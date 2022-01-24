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Во Владивостоке эвакуировали более 50 школ после сообщений о минировании

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Во Владивостоке поступили сообщения о минировании в 56 школ города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию.

В настоящее время школы после проверок восстанавливают работу.

Кроме того, поступила информация о «минировании» Морского государственного университета имени Невельского, там проходит эвакуация курсантов и преподавателей, и детской музыкальной школы №2, там идет проверка помещений.

Сообщения о минировании детских садов в городе не поступали.

Ранее суд в Красноярске арестовал двух школьников, рассылавших ложные сообщения о минировании. В отношении 11-классников было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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