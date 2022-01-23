Гололедица, снег и до -6°C ожидается в Москве в воскресенье

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до 6°C мороза ожидаются в Москве в воскресенье, 23 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 6…4°C градусов мороза. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до -12°C.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидается до -8°C. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -15°C.

Ветер восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во всех российских регионах — за исключением Чукотки — ожидается аномально теплая погода.

Синоптик отметил, что сильнее всего потеплеет в Сибири — там норма будет превышена на 8-16 градусов. В Туруханском крае, например, столбики термометров не опустятся ниже -24°C — «это очень теплая погода».

В Москве в ближайшее время будет на четыре-пять градусов выше нормы. В воскресенье температура воздуха приблизится к среднегодовому значению.