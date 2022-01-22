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Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений

Синоптик Леус: сугробы в Москве за сутки выросли до 45 сантиметров

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Москве зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова, а также «перевыполнение месячной нормы осадков». Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, накануне очередной снегопад принес в столицу еще шесть миллиметров осадков.

«Вчера январь перевыполнил свою месячную норму осадков, а в московской копилке небесной влаги оказалось 45 мм осадков, что составляло 107% от климатической нормы», — написал Леус.

Синоптик уточнил, что впервые с начала зимы высота снежного покрова в Москве достигла 45 см, при норме — в 30 см.

Ранее россиян предупредили об аномальном потеплении. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сильнее всего потеплеет в Сибири — там норма будет превышена на 8-16 градусов. В Туруханском крае, например, столбики термометров не опустятся ниже -24°C — «это очень теплая погода».

В Москве в ближайшее время будет на четыре-пять градусов выше нормы. В воскресенье температура воздуха приблизится к среднегодовому значению.

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Погода в Москве
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