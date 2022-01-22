В Петербурге мужчина напугал посетителей магазина макетом автомата

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который с макетом автомата пришел в магазин. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

«Мужчина пришел в продуктовый магазин во втором часу ночи. После нажатия кнопки тревожной сигнализации выехал наряд вневедомственной охраны», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Восстания у дома №41. Отмечается, что при задержании мужчина не сопротивлялся.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Автомат отправят на экспертизу.

В октябре прошлого года в татарстанском Нижнекамске мальчик пришел в школу в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата.

До этого в башкирском Ишимбае полицейские разыскивали мужчину после публикации в соцсетях видеоролика, на котором он показывал макет автомата и заявлял, что вместе с приятелем проверит учебные заведения в городе на готовность к возможным нападениям террористов.