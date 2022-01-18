В Белоруссии заявили, что запись с самолета Ryanair о посадке в Минске не сохранилась

Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что запись самописцев самолета Ryanair о принятии решения садиться в Минске не сохранилась. Об этом пишет агентство «БелТА».

По его словам, данные переговоров экипажа самолета не сохранились, так как пилоты после посадки самолета в Минске не выключили самописцы. «Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске», — пояснил Сикорский.

Он считает, что такие действия экипажа выглядят «странно».

Сикорский также заявил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла позицию Минска по инциденту с самолетом Ryanair.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.