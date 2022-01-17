Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений Владимира Путина планируется убрать пункты про законопроект о QR-кодах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, решение связано с изменением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в России.

Песков напомнил о ранее представленном перечне поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как уточнил Песков, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах.

«Вы помните, что в конце прошлой недели коллега [вице-премьер Татьяна] Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной...», — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского главы обратил внимание, что в настоящий момент начинается новая волна штамма коронавируса «омикрон».

Ранее сообщалось, что правительство услышало позицию «Единой России» по законопроекту о QR-кодах.