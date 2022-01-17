Исследование выявило нарушения при производстве продуктов с жирами омега-3

Американская фирма Labdoor провела тестирование известных брендов биологически активных добавок, доступных на рынке по всему миру, и пришла к выводу о прогорклости жиров во многих образцах коммерческого рыбьего жира. Об этом сообщает The Guardian.

Прогорклость жиров — окисление, вызванное воздействием воздуха или влаги было обнаружено в более, чем десяти из шестидесяти образцов БАДов. При этом, исследователи отмечают, что неприятный очень сильный запах, который бывает у сильно окислившихся продуктов, зачастую маскировался ароматизаторами.

«Это означает, что если вы пойдете и купите рыбий жир, то вероятность того, что вы получите масло с более высоким уровнем окисления, чем рекомендуемый уровень, составляет по крайней мере один из пяти», — прокомментировал результаты доктор Бен Альберт из Университета Окленда.

Несмотря на то, что многие люди пьют омега-3 для улучшения обмена веществ, мышления и хорошего состояния сердечно-сосудистой системы, врач Елена Малышева предупредила о повышенном риске аритмии в случае употребления более, чем 1 грамма рыбьего жира.