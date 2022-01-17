Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Во Франции ответили на требования России по безопасности 13:59
«Аллигаторы» отработали ракетные стрельбы на Кубани 13:53
Каждый десятый россиянин завидует блогерам 13:53
На борьбу с «черными лесорубами» предложили выделять почти... 13:52
Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине 13:52
Посольство Казахстана отреагировало на информацию о пребывании Назарбаева... 13:50
В ПФР назвали категорию россиян, которые получат доплату в январе 13:48
Вирусолог рассказал, будут ли делать плановой вакцинацию детей и подростков 13:46
Президент СБР рассказал о медальных ожиданиях от России на ОИ-2022 13:42
Охранник объяснил, почему пропустил авто вдовы Градского с грабителями 13:37

Исследование выявило нарушения при производстве продуктов с жирами омега-3

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Американская фирма Labdoor провела тестирование известных брендов биологически активных добавок, доступных на рынке по всему миру, и пришла к выводу о прогорклости жиров во многих образцах коммерческого рыбьего жира. Об этом сообщает The Guardian.

Прогорклость жиров — окисление, вызванное воздействием воздуха или влаги было обнаружено в более, чем десяти из шестидесяти образцов БАДов. При этом, исследователи отмечают, что неприятный очень сильный запах, который бывает у сильно окислившихся продуктов, зачастую маскировался ароматизаторами.

«Это означает, что если вы пойдете и купите рыбий жир, то вероятность того, что вы получите масло с более высоким уровнем окисления, чем рекомендуемый уровень, составляет по крайней мере один из пяти», — прокомментировал результаты доктор Бен Альберт из Университета Окленда.

Несмотря на то, что многие люди пьют омега-3 для улучшения обмена веществ, мышления и хорошего состояния сердечно-сосудистой системы, врач Елена Малышева предупредила о повышенном риске аритмии в случае употребления более, чем 1 грамма рыбьего жира.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть