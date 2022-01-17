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В СК заявили, что дети все чаще становятся жертвами педофилов в интернете

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Global Look Press

Замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко в интервью ТАСС сообщила, что дети в интернете чаще всего становятся жертвами сексуальных посягательств.

По ее словам, речь идет об общении развращающего характера, демонстрации порнографических материалов, предложении сфотографировать и переслать обнаженные части тела.

Леоненко рассказала, что в России за девять месяцев 2021 года суд признал потерпевшими по таким делам более 1000 детей.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутатам в приоритетном порядке, до 1 февраля, необходимо рассмотреть законопроект о пожизненном заключении педофилов.

До этого Костромская областная дума призвала как можно скорее ужесточить наказание для педофилов. Сейчас соответствующий законопроект рассматривает Госдума. Он расширяет основания, по которым суд может приговорить педофила к пожизненному лишению свободы. Дискуссии о необходимости чаще применять пожизненное заключение усилились на фоне последних громких преступлений, в том числе похищения и убийства пятилетней девочки в Костроме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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