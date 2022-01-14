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Эпидемиолог предрек «шестизначные цифры» по заболеваемости COVID-19

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В России из-за штамма коронавируса «омикрон» может произойти резкий подъем заболеваемости, считает врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. Об этом пишет URA.RU.

«Связано это с коротким инкубационным периодом штамма и высокой контагиозностью, то есть способностью вызывать заболевания. Если при «дельте» на пике в России была 41 тыс. заражений, то здесь ожидается, как минимум, шестизначная цифра, 100 тысяч, а, может быть, и больше», — заявил врач.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инфицированный «омикрон»-штаммом становится заразным уже в первые сутки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю. В период с 3 по 9 января заразились 15 453 286 человек, что, по данным ВОЗ, демонстрирует 55%-ый рост по сравнению с предшествующими семью днями.

Большинство случаев по-прежнему было зарегистрировано в Европе, зафиксирован рост заболеваемости на 31%, но цифры прироста особенно высоки в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. В Африке зафиксировано снижение заболеваемости на 11% за неделю.

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