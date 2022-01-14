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В Роспотребнадзоре рассказали, насколько быстро распространяется «омикрон»

Попова рассказала, что контактировавший с «омикроном» заразен уже в первые сутки

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на брифинге, что человек, который встретился со штаммом коронавируса «омикрон», становится заразным уже в первые сутки после контакта, при этом человек может не ощущать каких-либо изменений.

«Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей — на слизистой носа, на слизистой горла. Гораздо быстрее, чем все его предшественники. Что из этого следует? Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается», — заявила Попова.

По ее словам, первые симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса схожи с ОРВИ и гриппом, но дальнейшее развитие болезни «не всегда предсказуемо».

Рванее Попова заявила, что «омикрон»-штамм коронавируса способен поражать детей. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля детей среди общего числа заболевших коронавирусом в России составляет 15%. При этом чаще всего заражаются дети до четырех лет.

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