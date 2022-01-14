В Минздраве назвали бесполезным измерение антител к COVID-19

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием.

«Измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований», — отметил он, комментируя реплику журналиста о «привычке» россиян к измерению уровня антител к COVID-19.

Чуланов подчеркнул, что самое правильное решение — вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава через полгода. По мнению инфекциониста, только в этом случае будет достигнут максимальный результат — и индивидуальный, и популяционный.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие тесты могут выявлять разные варианты COVID-19. По словам руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Черкашиной, дифференцировать «омикрон»-штамм от «дельты» необходимо для контроля развития эпидемиологического процесса.