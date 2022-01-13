Сбербанк переводит половину сотрудников на удаленку

С 17 января Сбербанк отправит 50% своих сотрудников на удаленный режим работы. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил глава банка Герман Греф, его слова передает ТАСС.

«Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим на виртуальный [режим]», — рассказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 призвал регионы вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медпомощи при распространении штамма «омикрон», в том числе нарастить тестирование. Кроме того, он поручил Минздраву и Минфину внести в правительство проект решения о выделение 187,8 млн руб. на финансирование исследований интраназальной вакцины против коронавируса.

По информации оперштаба, за последние сутки в России зафиксировано 21 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.