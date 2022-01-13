Здание департамента полиции Алма-Аты было атаковано 27 раз за ночь

Официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек в разговоре с Sputnik Казахстан заявила, что протестующие атаковали здание департамента полиции 27 раз за ночь.

По ее словам, вечером 5 января группа протестующих собралась в центре города и выдвинулась к зданию ведомства. Полиция сразу же объявила план «Крепость» для обороны департамента, так как в одном из зданий хранилось оружие.

«Были предприняты попытки атаковать их с нескольких сторон: со стороны Никольского рынка, Карасай батыра. По периметру были выставлены сотрудники полиции. Нас было немного, потому что основные силы были брошены на пресечение беспорядков на площади, на Алматы арена и так далее», — рассказала Азирбек.

Она рассказала, что нападавшие использовали «КамАЗ» для тарана здания. В результате атаки погиб сотрудник криминальной полиции, но здание департамента удалось защитить.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате пострадали около тысячи сотрудников полиции.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.