Нутрициолог предупредила россиян об опасных продуктах из магазинов

Нутрициолог Анна Дробышева заявила, что пастеризованное молоко, рафинированное масло и сладкие йогурты могут оказать негативное влияние на организм, так как в них содержатся вредные вещества. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее словам, молоко и йогурты содержат канцерогены, а сладкие йогурты — большое количество сахара, поэтому при частом употреблении повышается риск диабета и ожирения.

Дробышева добавила, что крупы быстрого приготовления бесполезны, так как в них нет клетчатки. То же самое относится к пакетированным сокам.

Ранее сообщалось, что человек может замедлить старение организма, если будет употреблять меньше сахаросодержащих продуктов, сообщило издание «Eat This, Not That!».

По его словам, нездоровая еда может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Специалист посоветовал обратить внимание на рыбу, поскольку она полезна из-за большого количества Омега-3 кислот, которые способны защитить организм от болезней.