«Аэрофлот» возобновляет продажи билетов в Казахстан

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит продажи авиабилетов в Казахстан с 10 января, передает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Также сообщается, что российская авиакомпания 10 января выполнит рейсы из Москвы в Нур-Султан, ранее запанированные на 9 января.

«В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4.00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12.05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно», — уточнили в «Аэрофлоте».

Ранее «Аэрофлот» закрыл продажу авиабилетов на рейсы в Казахстан до 20 января и из Казахстана в Россию до 21 января в связи с напряженной обстановкой в республике.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.