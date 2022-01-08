Мать убитой и изнасилованной в Костроме 5-летней девочки рассказала подробности трагедии

Мать убитой и изнасилованной в Костроме девочки рассказала на телеканале «Россия-1», что отпустила ребенка одного в надежде, что девочка пойдет домой.

Пятилетнюю девочку убили 4 января. Сообщалось, что девочка со своими восьмилетним братом и мамой пришли в культурный центр на новогоднее представление. После спектакля мама разрешила дочке выйти на улицу, пока она будет убирать помещения — женщина работала уборщицей в центре.

«Замыла ведро, убрала тряпку и побежала, я думала, она ушла домой, потому что она знает дорогу, но ее не оказалось и там», — рассказала мать.

Когда девочка вышла из центра, двое мужчин шли по улице и увидели ребенка. Один из них в шутку предложил подельнику поймать девочку и поиздеваться. Ребенок отбивался, но никто ей не помог. Подозреваемые изнасиловали девочку, а после убили. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в комнате одного из общежитий Костромы.

6 января в Костроме арестовали подозреваемых в изнасиловании и убийстве ребенка.