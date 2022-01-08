Аэропорт Алма-Аты закрыли до 10 января

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт закрыт до 00.00 10 января, то есть на сутки продляем», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на фоне беспорядков аэропорт в городе будет закрыт до полуночи 9 января.

С 7 января в Казахстане начало восстанавливаться внутреннее и международное авиасообщение.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января. В городе продолжается стрельба.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.