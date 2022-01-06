В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

«Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц», — рассказал Хамзаев.

Таким образом он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме.

Депутат подчеркнул, что уже побывал в Костроме и находился возле места преступления, где проводились следственные действия. По его словам, 100% собравшихся около общежития людей также придерживались аналогичного мнения о возвращении смертной казни.

Хамзаев подчеркнул, что за подобные инциденты должны также нести персональную ответственность те структуры, которые отвечают за поведение и нахождение таких преступников на свободе.

«Один из них был осужден на 4,5 года за педофилию и вышел по УДО в марте 2021 года. Дальше за ним никакого контроля не велось. Интересно, почему с такими характеристиками ему дали УДО. Надо разбираться, кто его освободил. Сотрудники полиции в том числе должны нести персональную ответственность», — добавил парламентарий.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами, исключить возможность их условно-досрочного освобождения и штрафов.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу на прогулку, где ее похитили двое мужчин. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в комнате одного из общежитий города Костромы. Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочки. Позже стало известно, что один из подозреваемых ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.