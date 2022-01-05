Протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По данным портала, полиция отстреливается на крыше здания и применяет против митингующих светошумовые гранаты.

Ранее сообщалось, что электричество отключили в ряде домов рядом с резиденцией президента Казахстана в Алма-Ате.

До этого источник прокомментировал возможную эвакуацию президента Казахстана в Россию.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.