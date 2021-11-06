В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка 16-летней давности

Следователи в Орловской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве 11-летнего ребенка в 2005 году. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Орловской области.

Уточняется, что летом 2005 года 11-летний ребенок вышел из дома бабушки в селе Казарь Залегощенского района и пропал. Задержанный мужчина дал показания по этому делу и указал примерное место нахождения останков жертвы. Правоохранительные органы обнаружили одежду и кости пропавшего ребенка на месте преступления, в ближайшее время арестованному предъявят официальное обвинение, отметили в СК.

Ранее тело пропавшего месяц назад подростка было найдено в Красноярске, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В пресс-службе уточнили, что 17-летний молодой человек ушел из общежития на ночную прогулку и не вернулся, заявление в полицию поступило от матери юноши 30 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В данный момент следователи проводят экспертизу для установления причины смерти подростка.