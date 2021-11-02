Более 120 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

По состоянию на утро 2 ноября 33 рейса были отменены, еще 94 задержаны в аэропортах Москвы из-за опустившегося на столицу тумана. Об этом свидетельствуют данные табло аэропортов.

В Домодедово отменены 14 рейсов, в Шереметьево 15, во Внуково четыре. Также в Домодедово задерживаются 32 рейса, в Шереметьево 36, во Внуково 26.

В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения погоды пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за плотного тумана.

В российской столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.