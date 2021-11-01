Роспотребнадзор: российские туристы в Хургаде могли отравиться овощами или рыбой

Российские туристы в Хургаде могли отравиться овощами или рыбой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба», – сказал он.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Египта опрашивает персонал отеля AMC Royal в Хургаде, где отравились 47 человек.

Сообщается, что всего госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли пробы продуктов из холодильников для выяснения причин массового отравления. Министерство туризма Египта закрыло отель AMC Royal из-за угрозы отдыхающим. Владельца отеля отстранили от управления на три месяца.

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. Все пострадавшие проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel.У всех постояльцев были одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет. В течение дня постояльцев опрашивала полиция, в гостиницу приехали мэр Хургады и судья. По предварительной информации, власти собираются заводить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.