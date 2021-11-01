Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Комиссия ЕР рекомендовала исключить из партии депутата Марченко 18:07
Иностранцам разрешили посещать театры и музеи в нерабочие дни 18:06
Раскрыты планы Apple по вводу новой необычной функции у iPhone 18:04
Британские ученые выяснили, что мужчины переживают расставание острее женщин 18:03
Названа средняя скорость движения в Москве 17:58
В Совфеде ответили на заявление главы «Нафтогаза» о риске войны... 17:55
Бывший президент Союза биатлонистов России: над нами смеется весь мир 17:53
Британские врачи бьют тревогу из-за травм детей после «Игры в кальмара» 17:51
В Совфеде объяснили, почему Зеленский возглавил антирейтинг политиков Украины 17:49
Профессор оценил будущее человечества фразой «взломанные люди» 17:49

Роспотребнадзор: российские туристы в Хургаде могли отравиться овощами или рыбой

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Российские туристы в Хургаде могли отравиться овощами или рыбой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба», – сказал он.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Египта опрашивает персонал отеля AMC Royal в Хургаде, где отравились 47 человек.

Сообщается, что всего госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли пробы продуктов из холодильников для выяснения причин массового отравления. Министерство туризма Египта закрыло отель AMC Royal из-за угрозы отдыхающим. Владельца отеля отстранили от управления на три месяца.

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. Все пострадавшие проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel.У всех постояльцев были одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет. В течение дня постояльцев опрашивала полиция, в гостиницу приехали мэр Хургады и судья. По предварительной информации, власти собираются заводить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть