Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тарасова назвала фаворитку олимпийского сезона 02:39
«Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту... 02:39
Охотнадзор: туша в машине у Рашкина — молодая лосиха, которая весной дала... 02:38
С 1 ноября малый и средний бизнес сможет подавать заявления на госпомощь 02:21
Беременная Серябкина рассказала, когда вернется на сцену 02:15
Борзыкин о жалобе Федуна: закрывать рот блогерам у него получается лучше, чем... 02:06
В Латинской Америке заинтересовались новейшими российскими бронемашинами 02:04
В Москве программа реновации может обойтись дороже ₽6 трлн 02:00
Винер-Усманова назвала успех России на чемпионате мира «победой духа и бога» 01:54
Медведев заявил, что ограничивать свободы во время эпидемий можно 01:41

РЕН ТВ: число отравившихся в отеле в Хургаде превысило 200

close
100%
Amc Royal Hotel

В результате отравления в египетском курортном отеле AMC Royal Hotel пострадали более 200 человек из разных стран, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, госпитализированы в основном дети, большинство взрослых врачи лечат прямо в отеле, и «никакого учета общего количества пострадавших не ведется».

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно 30 октября. В результате инцидента пострадали до 30 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel. У всех постояльцев одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет.

На следующий день полиция задержала повара египетского отеля, где произошло отравление туристов.

В Роспотребнадзоре заявили, что помогут отравившимся россиянам с исками против отеля в Хургаде.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть