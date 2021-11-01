РЕН ТВ: число отравившихся в отеле в Хургаде превысило 200

В результате отравления в египетском курортном отеле AMC Royal Hotel пострадали более 200 человек из разных стран, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, госпитализированы в основном дети, большинство взрослых врачи лечат прямо в отеле, и «никакого учета общего количества пострадавших не ведется».

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно 30 октября. В результате инцидента пострадали до 30 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel. У всех постояльцев одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет.

На следующий день полиция задержала повара египетского отеля, где произошло отравление туристов.

В Роспотребнадзоре заявили, что помогут отравившимся россиянам с исками против отеля в Хургаде.