В Минтуризме Египта прокомментировали инцидент с отравившимися в отеле россиянами

Отель в Хургаде, где отравились более 40 российских туристов закрывается на неопределенное время, заявил помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы, его слова приводят «Известия».

«Отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям, точного срока нет. Оценивать эти параметры будут совместно Минтуризм и Минздрав», — сказал чиновник.

По его словам, во всех отелях Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, однако имеет место и человеческий фактор — ошибки сотрудников.

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. Все пострадавшие проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel.У всех постояльцев были одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет. В течение дня постояльцев опрашивала полиция, в гостиницу приехали мэр Хургады и судья. По предварительной информации, власти собираются заводить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.

В Генконсульстве России в Хургаде позднее заявили, что шестерых россиян, госпитализированных с симптомами отравления из отеля AMC Royal Hotel, уже выписали из больницы. Всего за медицинской помощью обратились 40 туристов.