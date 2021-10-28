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Диетолог Леонов раскрыл вред орехов

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Грецкие орехи, фисташки, миндаль и кешью полезны для восполнения энергии и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, но они могут навредить организму, если употреблять их неправильно. Об этом заявил диетолог Артем Леонов, передает РИА «Новости».

По его словам, невзирая на то, что в орехах есть множество полезных макро и микроэлементов, клетчатка и белок, в их составе также присутствуют вещества, которые подавляют ферменты.

«А все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», — сказал специалист.

Леонов также отметил, что данный продукт будет пригоден для употребления, если замачивать его в воде на шесть-восемь часов.

«Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи», — добавил он.

Ранее американские диетологи выяснили, что арахисовое масло является лучшим вариантом для еды перед сном.

До этого испанские врачи рассказали о пользе грецких орехов для сосудов.

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