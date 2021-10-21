Вскрылась переписка в тайных чатах убитой любовницы экс-главы Раменского района Кулакова

У зампредседателя общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой была найдена переписка в тайных чатах. Как пишет «Московский комсомолец», о ней даже не знал обвиняемый в ее убийстве любовник экс-глава района Андрей Кулаков.

По этим чатам нельзя определить номера абонентов, сообщили в Подольском суде Подмосковья. Как пишет издание, большая часть заседания была посвящена тайной переписке Исаенковой. Эксперты из Челябинска провели уникальную операцию и взломали несколько гаджетов iPhone погибшей. Они по крупицам собирали удаленные сообщения.

Перед смертью Исаенкова вела переписку с абонентами под никами: «Шиш», «Черепаша», «Кариб», «Мышуня», «Потолок» и «Белый лист».

Переписывались они в секретных чатах Telegram и затем стирали историю.

Сообщения от «Желвака» Исаенковой были следующего рода: «В это лезть не стоило. По-другому будем решать». Исаенкова ему отвечала: »...Андрюша ничего не порешает».

«Мышуня» писала: «Если бы хотел убить закрыл бы все сначала и начал бы с Андрея».

«Шиша»: «Дура... вечно не побегаешь»

«Черепаша»: «Тебе там помощь не нужна? Слухи ходят тебя ищут».

«Потолок»: «Тебе лучше скрыться»; «Меня сложно по-настоящему разозлить».

Кариб: «Часики тикают»; «Перезвони» ; «Во сколько тебя ждать?»

Затем человек с ником «АН» написал убитой: «Пока я все это не решу, они не отстанут от меня».

Это совпадает с инициалами обвиняемого Кулакова Андрея Николаевича. Он этот факт на суде отрицал.

Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова судят за убийство замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой и его любовницы.