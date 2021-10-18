В России зафиксирован новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявлено 34 325 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии, а число заразившихся россиян превысило 8 млн человек,сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 34 303 случаев, 16 октября — 33 208, 15 октября — 32 196.

Отмечается, что у 8,2% новых заболевших не было клинических проявлений коронавируса.

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 998 человек.

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 16 431 пациент.

Лидерами по количеству заболевших за последние сутки стали Москва (6823), Санкт-Петербург (3097), Московская область (2768). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 027 012 случаев коронавируса. За весь период умерли 224 310 человек, выздоровели 7 017 055 человек.

Ранее замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов назвал эффективный способ снизить заболеваемость COVID-19.