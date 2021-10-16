SHOT: Названы фамилии россиян, погибших в отеле в Албании

Причиной смерти четырех россиян в албанском отеле, по предварительным данным, стало удушье, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что личности всех четырех погибших установлены — это 31-летняя Екатерина Буренкова, 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков и 37-летний Никита Белоусов.

Иные подробности не приводятся.

Ранее четверо россиян были найдены мертвыми в отеле, расположенном в деревне Керрет албанского округа Кавая. Среди погибших — двое мужчин и две женщины. Их тела были найдены в сауне отеля.

Правоохранительные органы оповестили о случившемся посольство России в Тиране. По их данным, погибшие находились в Албании в отпуске.

Ранее российский турист был найден мертвым на полу в своем номере в отеле на курорте Аланья в Турции. Тело россиянина после осмотра представителями жандармерии и прокуратуры было направлено в институт судебной медицины Анталии для вскрытия.